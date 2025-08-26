Московская международная книжная ярмарка пройдет на ВДНХ в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В павильоне № 57 на ВДНХ пройдет 38-я Московская международная книжная ярмарка. В ней с 3 по 7 сентября поучаствуют свыше 300 издателей и книгораспространителей из регионов России и других стран – Белоруссии, Ирана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Северной Кореи, сообщила пресс-служба ММКЯ.

Почетным гостем ярмарки станет Индия. На стенде этой страны состоится более 50 тематических мероприятий, посвященных новым технологиям, искусственному интеллекту, а также йоге, аюрведе, поэзии, танцам и переводам.

В деловой программе ММКЯ примут участие свыше 70 спикеров из Индии и России. Кроме того, запланированы выступления современных российских авторов художественной литературы и нон-фикшн, среди которых Лия Арден, Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова и другие.

Также пройдет более 20 профессиональных мероприятий с участием ведущих экспертов российского книжного рынка. Крупнейшим отраслевым событием традиционно будет конференция "Книжный рынок России".

На ярмарке состоится торжественная церемония награждения победителей национального конкурса "Книга года", на которой подводятся итоги прошедшего сезона и выбираются лучшие книжные новинки.

Одной из ключевых площадок мероприятия станет зона департамента культуры "Библиотеки Москвы", которая представит посвященную литературе и чтению программу. Локация будет включать в себя зону библиотечно-информационного обслуживания, лекторий и интерактивное пространство.

В этом году в третий раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка. Ее программа подразумевает мероприятия для всей семьи: презентации, лекции, конкурсы, мастер-классы и другое.

Ранее стало известно, что около 55% опрошенных россиян испытывают спокойствие во время чтения. Еще 38% респондентов находятся в мечтательном состоянии, 31% испытывают вдохновение, а 30% оказываются в задумчивости.