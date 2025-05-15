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15 мая, 07:41

Культура

Глава "Мосфильма" Шахназаров счел перспективным сотрудничество РФ и Китая в кино

Фото: 123RF/alekstaurus

Взаимодействие России и Китая в киноиндустрии имеет хорошие перспективы, заявил в интервью ТАСС генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Он напомнил, что недавно китайская делегация посетила "Мосфильм" и гости остались довольны визитом. По его словам, во время этой экскурсии велось обсуждение дальнейшего совместного сотрудничества в сфере кинематографа.

По мнению Шахназарова, есть хорошие перспективы развития сотрудничества в этом направлении, учитывая разностороннее сближение с Китаем. К примеру, уже сейчас имеются договоренности о совместной поддержке связей между кинопроизводителями двух стран.

Ранее Шахназаров рассказал о будущих проектах "Мосфильма" на встрече с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что "Мосфильм"– это самая крупная и оснащенная киностудия Европы и представил данные о росте прибыли за три года.

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