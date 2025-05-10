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10 мая, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Карен Шахназаров

"Откройте, Давид": Карен Шахназаров

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Кинорежиссер Карен Шахназаров снял фильмы "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Палата № 6" и многие другие ленты.

Давид Виннер встретился с генеральным директором киноконцерна "Мосфильм", у руля которого Шахназаров стоит уже 27 лет. Они обсудили, почему вместо патриотического кино сегодня снимают блокбастеры о войне и как режиссер познакомился с итальянским актером Марчелло Мастроянни. Также Шахназаров рассказал, правда ли "Оскар" настолько важная премия для режиссеров и существует ли на самом деле авторское кино.

Подробнее – в программе программы "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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