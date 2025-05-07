"Культура за 100 секунд": москвичей и гостей города пригласили на выставку "Парк Победы"

Выставка "Парк Победы" проходит в Московском музее современного искусства. Она посвящена монументам Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли картины и фотографии с изображением великих скульптур.

Еще одна выставка, посвященная ВОВ, открыта на Чистопрудном бульваре. Она называется "Москва: сохраняя память, создавая будущее". Проект совместно организовали холдинг "Москва Медиа" и Музей Победы. Экспозиция рассказывает о жизни города в годы Великой Отечественной войны в фотографиях.

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