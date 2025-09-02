Ароматы по мотивам кино ХХ века создали в кинопарке "Москино"

Фото: kinopark.moskino.ru

Ароматы с отсылкой на кинокартины ХХ века создали в кинопарке "Москино" для ольфакторной экскурсии "Фильмография ароматов". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Данную экскурсию, как и многие другие, разработала Елизавета Блинова. Гостям кинопарка представят шесть ароматов, которые помогут им почувствовать себя зрителями кинотеатра XX века, вспомнить фильмы, снятые на территории "Москино", и представить себя ольфакторными режиссерами.

При этом, отметили представители парка, экскурсия позволит участникам задействовать обоняние, зрение и слух. Посетить маршрут могут все желающие. В пресс-службе подчеркнули, что кто-то из гостей сможет узнать, каким раньше было кино, а другие вспомнят что-то знакомое и родное.

"Нам важно, чтобы каждая экскурсия была информативной и давала возможность узнавать новое, а еще – задействовала зрительную память, смекалку и эмоциональный интеллект", – обратила внимание Блинова.

Между тем с 2 по 7 сентября для детей и их родителей в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут турниры по шаффлборду, новусу и корнхолу, подушечные бои, прыжки в мешках, авиамоделирование и уроки живописи.

На столичных площадках также продолжают проводить чемпионат "Камень, ножницы, бумага". Принять участие в игре можно по будням с 12:00 до 21:00 и по выходным – с 11:00 до 21:00 на Тверском бульваре.