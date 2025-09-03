Названы самые востребованные для съемок декорации в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На территории кинопарка "Москино" построено 34 площадки для съемки различных проектов, в ближайшее время планируется открыть еще 10 локаций. Газета "Вечерняя Москва" поделилась самыми востребованными из них.

Парк начал свою работу в сентябре 2024 года. В конце августа текущего года Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино". В рамках Московской международной недели кино это место посетили более 40 иностранных делегатов, которые отметили, что подобных локаций больше нет нигде в мире.

Вместе с тем режиссер Федор Бондарчук назвал это место "сказочным городом", а телепродюсер и режиссер Теймур Джафаров заявил, что российский кинематограф сейчас находится в базовом построении того, что должно в будущем дать большой рывок.

"Москва 1940-х"

Эта локация переносит участников съемочного процесса в самое начало Великой Отечественной войны. Тут можно увидеть кварталы, разрушенные немецкими бомбардировками, под камуфляжной маскировкой. Кроме жилых домов, локация воспроизводит здание МУРа, часть Новодевичьего кладбища и сквер около станции метро "Кропоткинская".

Фильмы, съемка которых проходила в этих декорациях: "Враг у ворот", "Атом", "По законам военного времени".

"Соборная площадь Москвы"

Эта площадка повторяет русское средневековье. На территории стоят три собора: Успенский, Архангельский и Благовещенский, вместе с этим фрагмент колокольни Ивана Великого, Теремной дворец, Грановитая палата и Кремлевская стена с Тайницкой башней.

На этой локации сняли более 10 исторических фильмов, среди которых "Александр I", "Государь", "Рождение империи".

"Центр Москвы"

Универсальное место, которое позволяет режиссерам перемещаться в столицу любого времени с 1850-х годов до настоящего момента. Декорации состоят из старинных частей Москвы, например Столешникова переулка, Тверской и Большой Никитской улиц. Некоторые здания были созданы по архивным документам, а остальные повторяют те, что на данный момент стоят в центре города.

Съемки таких картин, как "Баба Яга спасает Новый год", "Постучись в мою дверь в Москве", "Казанова. В бегах", проходили на этом месте.

"Витебский вокзал"

Локация воспроизводит привокзальную площадь, перрон и кассовый зал Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Кроме того, для съемки доступны павильоны с интерьерами вагонов разных времен, поэтому территория подходит для лент, действие которых происходит в царскую или советскую эпоху.

Фильмы, снятые на этой локации: "Новогодний экспресс", "Баба Яга спасает Новый год", "Звезды в Сибири".

"Аэропорт Юрово"

Место повторяет современный аэропорт. На локации находятся стойки регистрации и паспортного контроля, зоны досмотра и выдачи багажа, а также работающий эскалатор. Вместе с этим во внутреннем павильоне смонтирован фрагмент фюзеляжа самолета с салонами бизнес- и экономкласса.

"Алдан", "Дорогая, я больше не перезвоню", "Золото скифов" – фильмы, которые были сняты на этой локации.

"Ковбойский городок"

Это место стало частицей Дикого Запада, которая переносит в Америку XIX века. Локация состоит из улицы с салуном, почтовым офисом, банком и отелем.

Фрагменты фильмов "ГДР", "Москва слезам не верит", "Краснов. Новые серии" были сняты в этих декорациях.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" 7 сентября пройдут квесты, танцы и мастер-классы в честь года работы. В этот день на шести площадках состоится 11 мероприятий. Присоединиться к ним можно будет по входному билету в кинопарк.