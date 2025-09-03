03 сентября, 16:51Культура
Кинопарк "Москино" отметит год работы квестами, танцами, мастер-классами
Фото: телеграм-канал "Город Москва"
Кинопарк "Москино" отметит первый год работы квестами, играми и мастер-классами в воскресенье, 7 сентября. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
В этот день на шести площадках состоится 11 мероприятий. Присоединиться к ним можно будет по входному билету в кинопарк.
Например, с 12:00 до 19:00 на территории "Москино" пройдет квест "Потерянная пленка". Участники должны будут выполнить задания, разгадать головоломки и вспомнить ключевые сцены из фильмов для того, чтобы найти пленку.
В то же время на площадке "Ковбойский городок" можно будет прокатиться на лошадях и стать участником квеста "Пироги и пули". В его рамках гости перенесутся в небольшой город Дикого Запада XIX века и познакомятся с ковбоями и индейцами, праздник превратится в переполох в стиле вестерна.
На площадке "Уездный город" можно принять участие в съемке сцены из комедии "Соломенная шляпка" или увидеть сцену из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве", в которой ленивый мальчик поручает близнецам из ларца сделать всю работу за него. Фрагмент сыграют артисты.
Также можно поучаствовать в постановочных съемках комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Все желающие смогут переодеться в костюмы героев и вспомнить фразу Шурика, Балбеса, Бывалого и других.
Станцевать бачату, зумбу и сальсу с профессиональными танцорами можно будет на центральной площади. Помимо этого, развлекать гостей будут ведущие и диджеи. Также можно будет принять участие в праздничной лотерее и выиграть памятные призы.
На творческих мастер-классах можно будет сделать поделку из картона с акриловой росписью в виде торта, задекорировать открытку в стиле квиллинга или создать киноленту из плотной бумаги.
Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино" и о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей. Она подразумевает компенсацию до 70% затрат на размещение рекламы в городе.
Воспользоваться мерой могут производители фильмов для детей и юношей, а также авторы картин, отражающих традиционные, духовно-нравственные ценности России. Максимальный объем поддержки составит 5 миллионов рублей.
