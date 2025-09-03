Режиссер Юрий Грымов высоко оценил кинопарк "Москино"

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Идея кинопарка "Москино" была воплощена на очень высоком уровне. Об этом "Российской газете" рассказал художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

"Государство сегодня вкладывает огромные ресурсы в развитие технической базы, инфраструктуры; один проект "Москино" – совершенно грандиозная идея с потрясающей реализацией", – отметил он.

По словам режиссера, также планируется возродить киностудию имени Горького. Как подчеркнул Грымов, государство финансирует и кинофестивали.

В настоящее время в "Москино" специалисты занимаются возведением как минимум 10 новых декораций, в том числе "Крепости" и "Города Восточной Европы".

Ранее Сергей Собянин в ходе осмотра кинопарка "Москино" в ТиНАО объявил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей. Он подчеркнул, что за последние годы объем зрителей, которые стали смотреть отечественные кинопроекты, увеличился в разы.

Собянин отметил, что власти города делают все, чтобы Москва подтверждала свой статус российской столицы кино. По его словам, московская инфраструктура уже находится на мировом уровне.

