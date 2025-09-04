Кинопарк "Москино" отметит день рождения съемками, мастер-классами и розыгрышем призов

7 сентября кинопарку "Москино" исполнится один год. К этому событию кластер подготовил множество мероприятий. Подробности – в материале Москвы 24.

Съемки в легендарных фильмах

Фото: пресс-служба московского кинокластера

В честь года со дня открытия кинопарка "Москино" гостей ждет 11 мероприятий на 6 локациях.

На площадке "Уездный город" проведут съемки сцены из комедии "Соломенная шляпка", в которых смогут поучаствовать все желающие. Кроме того, получится стать частью картины Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика": гости праздника "окажутся" в горах Кавказа, примерят костюмы героев и вспомнят фразы, которые давно разлетелись на цитаты.

В качестве зрителей можно будет понаблюдать за сценой из советского мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" в исполнении профессиональных артистов.

При этом настоящие съемки проводятся в кинопарке постоянно. Здесь создавались сериалы, в числе которых "Княгиня Ольга", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Арсеньев", а также фильмы "В списках не значился", "Постучись в мою дверь в Москве", "Баба-яга спасает Новый год" и другие. Чтобы специалисты могли без труда проводить разноплановые съемки, в "Москино" построили 34 натурные площадки: "Аэропорт Юрово", "Витебский вокзал", "Соборную площадь Москвы", "Ковбойский городок" и другие. Также здесь есть шесть павильонов, шесть объектов инфраструктуры и хромакей, с помощью которого проводятся съемки с компьютерной графикой.

Кинопарк стал одной из визитных карточек города: сюда часто приезжают знаменитости. Только за лето 2025 года здесь побывали режиссеры Эмир Кустурица и Федор Бондарчук, а также выступили американский рэпер Busta Rhymes и шведско-конголезский R&B-исполнитель Mohombi.

При этом улучшение кинокластера продолжается: в 2025 году планируется завершить строительство не менее десятка декораций – "Города Восточной Европы", "Крепость" и не только. Еще здесь должны возвести два павильона, площадь которых составит 4,6 тысячи квадратных метров, а высота потолков – до 24 метров. Также в планах – возведение складского и гостиничного комплексов и многоуровневая парковка, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Квесты, мастер-классы и спортивные игры

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Помимо участия в съемках, гостей кинопарка приглашают присоединиться к квесту "Потерянная пленка": здесь предложат вспомнить сцены из фильмов, выполнить задания и разгадать головоломки.

В это же время площадка "Ковбойский городок" будет ждать всех желающих покататься на лошадях и поучаствовать в квесте, который перенесет игроков на два века назад в мир Дикого Запада. Тут гостей ожидает экшн в лучших традициях вестерна, а также знакомство с ковбоями и индейцами.

Активный отдых запланирован и на центральной площади, которая превратится в место для танцев. Профессионалы научат гостей кинопарка бачате, сальсе и зумбе. Кроме того, посетители смогут испытать удачу в праздничной лотерее и выиграть памятные призы.

Мастер-классы тоже помогут провести время с пользой: организаторы расскажут, как сделать киноленту из плотной бумаги, открытку в стиле квиллинга и другое. В свою очередь, любители спорта смогут сыграть в баскетбол, шахматы, настольный теннис и мини-футбол. Здесь же предложат запустить воздушных змеев.

Для того чтобы поучаствовать в мероприятиях, нужно будет купить входной билет в кинопарк.