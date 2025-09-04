Рэпер Busta Rhymes назвал Москву замечательным городом

Фото: legion-media.com/commonlight

Американский рэпер Busta Rhymes (настоящее имя – Тревор Джордж Смит-младший. – Прим. ред.), выступивший на фестивале света "Проекция" в кинопарке "Москино", назвал Москву замечательным городом. Об этом сообщает RTVI.

За два дня – 30 и 31 августа – площадка приняла более 10 тысяч гостей. Для фестиваля в кинопарке установили свыше 5 инсталляций, 800 вертикальных конструкций и более тысячи световых приборов, которые горели в такт с музыкой и видео.

Главным объектом события стал 70-метровый LED-тоннель, который превратил аллею парка в световой коридор. Также гости могли прогуляться по локации "Москва 1940-х". Там при помощи технологии видеомэппинга оживили старые видеозаписи о жизни столицы.

В первый день мероприятия перед зрителями выступал шведско-конголезский R&B-исполнитель Mohombi. Со сцены он заявил, что всегда рад приезжать в Россию, а также обратил внимание на близость к местной культуре. Вместе с тем музыкант сообщил слушателям о своем возвращении на большую сцену.

Busta Rhymes посетил мероприятие на следующий день. Он исполнил хиты из своей дискографии и треки, записанные с певицами Мэрайей Кэри и Джанет Джексон, голограммы которых гости фестиваля могли увидеть на главном экране.

"У меня был большой перерыв, я долго не был в Москве и очень рад, что снова сюда приехал", – отметил артист.

Помимо него и Mohombi, с концертами на сцену мероприятия вышли еще 10 артистов и групп. В общей сложности они выступали более 12 часов.

Ранее стало известно, что в Москве состоится выступление американского певца Джейсона Деруло. Его шоу пройдет 26 сентября на "ЦСКА Арене". После этого он отправится в Санкт-Петербург, где 28 сентября проведет еще один концерт на "СКА Арене".

Деруло известен широкой публике песней Wiggle, которую он исполнил с рэпером Snoop Dogg, а также композициями Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla.