Премьер Малайзии Ибрагим оценил красоту Москвы

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим восхитился красотой архитектуры Москвы. Об этом сообщает RT.

"В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России", – поделился Ибрагим.

Премьер Малайзии посетил Красную площадь и увидел храм Василия Блаженного. По словам Ибрагима, он был заворожен красотой храма.

"У меня было время прогуляться по парку "Зарядье", прежде чем перейти подвесной мост, и насладиться красотой Москвы-реки", – добавил он.

Ибрагим со вторника, 13 мая, находится с официальным визитом в России. Владимир Путин и премьер Малайзии провели переговоры в Кремле в среду, 14 мая. По итогам их встречи стало известно, что в настоящий период прорабатывается открытие прямого авиасообщения между странами.

Кроме того, Ибрагим встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и пригласил его посетить Малайзию с официальным визитом в сопровождении делегации чиновников и предпринимателей.