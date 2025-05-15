15 мая, 16:08Политика
Премьер Малайзии Ибрагим оценил красоту Москвы
Фото: ТАСС/POOL/Алексей Майшев
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим восхитился красотой архитектуры Москвы. Об этом сообщает RT.
"В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России", – поделился Ибрагим.
Премьер Малайзии посетил Красную площадь и увидел храм Василия Блаженного. По словам Ибрагима, он был заворожен красотой храма.
"У меня было время прогуляться по парку "Зарядье", прежде чем перейти подвесной мост, и насладиться красотой Москвы-реки", – добавил он.
Ибрагим со вторника, 13 мая, находится с официальным визитом в России. Владимир Путин и премьер Малайзии провели переговоры в Кремле в среду, 14 мая. По итогам их встречи стало известно, что в настоящий период прорабатывается открытие прямого авиасообщения между странами.
Кроме того, Ибрагим встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и пригласил его посетить Малайзию с официальным визитом в сопровождении делегации чиновников и предпринимателей.
Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом