Путин загадал премьеру Малайзии загадку о трех тронах в Кремле

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Владимир Путин рассмешил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, загадав ему загадку о трех тронах в Андреевском зале Кремля.

"Я спросил господина премьер-министра: "Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены – для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?" Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: "Для второй жены", – рассказал Путин.

Как пояснил российский лидер, третий трон был установлен для матери царя. Путин также отметил, что ответ премьер-министра Малайзии является ответом настоящего мусульманина.

"Наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон", – добавил президент.

Путин и премьер Малайзии провели переговоры в Кремле в среду, 14 мая. По итогам их встречи стало известно, что в настоящий период прорабатывается открытие прямого авиасообщения между странами. Российский президент подчеркнул, что прямые авиаперевозки поспособствуют развитию деловых и гуманитарных контактов.

Кроме того, Ибрагим встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и пригласил его посетить Малайзию с официальным визитом в сопровождении делегации чиновников и предпринимателей.