Путин в шутку призвал не слушать Пескова по поводу беседы с Трампом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пошутил, что не стоит слушать его пресс-секретаря Дмитрия Пескова про время разговора с лидером США Дональдом Трампом.

Российский лидер не стал торопиться обратно в Кремль на разговор с Трампом. В свою очередь, президент РСПП Александр Шохин заметил, что опасается его дальше задерживать по этой причине.

"Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая", – сказал Путин.

Немногим ранее Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США ожидается 18 марта в районе 16:00–18:00 по московскому времени. Он отмечал, что переговоры будут длиться столько, сколько потребуется.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп обсудят нормализацию российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.

В свою очередь, глава Штатов отмечал, что хочет обсудить с российским коллегой вопросы территорий в контексте украинского конфликта, а также контроля над АЭС.