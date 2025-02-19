Президент РФ пошутил, что встречается "с Путиным" каждый день в зеркале

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Владимир Путин шутливо заметил, что встречается сам с собой каждый день. Так он ответил на вопрос журналиста, который оговорился, когда спрашивал президента РФ о сроках его возможной встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Это произошло во время визита российского лидера на завод по выпуску БПЛА в Санкт-Петербурге.

"А когда вы уже с Путиным… <...> Когда вы встречаетесь с Трампом?" – поинтересовался журналист.

На что Путин заявил, что каждый день смотрится в зеркало.

Ранее президент РФ сообщил, что с удовольствием встретится с американским лидером. Есть обоюдное желание, но встреча должна быть подготовлена, подчеркнул Путин. Российский лидер также признался, что пока не может назвать конкретные сроки. При этом Путин считает, что им недостаточно просто встретиться. По его мнению, надо добиться проработки важных вопросов.

