Песков: РФ и США условились начать конкретную подготовку встречи Путина и Трампа

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Делегации РФ и США договорились на переговорах в Эр-Рияде начать немедленную подготовку встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам пресс-секретаря российского лидера, подготовка будет иметь конкретный и субстантивный характер.

Переговоры между США и РФ прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. По итогу Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга. При этом пока неизвестно, смогли ли договориться стороны о конкретной дате встречи Путина и Трампа. Для этого нужна плотная работа, отмечал один из представителей российской делегации.

Трамп при этом считает, что их переговоры с Путиным могут быть организованы до конца февраля. Аналогичного мнения придерживается Песков.

В свою очередь, президент РФ заявлял, что с удовольствием встретится с американским лидером. При этом Путин признался, что пока не может назвать конкретные сроки.

