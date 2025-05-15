Премьер-министр Малайзии пообещал передать слова Путина семьям жертв катастрофы МН17

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пообещал передать слова Владимира Путина о рейсе MH17 семьям жертв катастрофы. Соответствующее заявление премьер сделал по итогам своего визита в Москву, его слова приводит РИА Новости.

Ибрагим заявил, что Путин выразил свои соболезнования семьям жертв трагедии и опроверг неготовность России сотрудничать в этом вопросе. Также российский лидер призвал к тщательному и честному расследованию катастрофы.

Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по делу о крушении малайзийского боинга MH17 в 2014 году озвучили ради попытки омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию. Как подчеркнул дипломат, испортить визит этим решением не удалось.