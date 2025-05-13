Песков заявил, что РФ не принимает ангажированные выводы по делу о малайзийском Boeing

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Россия не признает результаты расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, считая их ангажированными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал утверждение правительства Нидерландов, согласно которому Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал РФ ответственной за крушение пассажирского самолета и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

"Я не собираюсь это комментировать. Наша позиция хорошо известна", – подчеркнул Песков, напомнив, что Россия не была участником расследования этого инцидента.

Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении авиалайнера. Ими оказались Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, оправдали. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

В 2024 году МИД РФ заявил, что Россия прекратит участие в споре с Австралией и Нидерландами о крушении самолета. В ведомстве уточнили, что России не предоставили возможности полноценно участвовать в расследовании СБН, а его окончательные выводы содержат много неточностей.