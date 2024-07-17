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Политизация дела о катастрофе самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году, не позволила провести полные и независимые международные расследования, сообщается на сайте российского посольства в Гааге.

В диппредставительстве подчеркнули, что российскую сторону лишили возможности полноценно участвовать в расследованиях по этому делу, а инициированные Нидерландами техническое расследование Совета по вопросам безопасности и уголовное расследование Совместной следственной группы не отвечали критериям, обозначенным в резолюции Совета безопасности ООН.

Ими не были учтены данные, представленные Россией. При этом в состав следственной группы вошли государства, политически ангажированные против России, заявили в посольстве. Речь, в частности, идет об Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландах и Украине.

Российские дипломаты также подчеркивают, что заданные Нидерландами и их союзниками критерии расследования не отвечали даже минимальным требованиям с точки зрения объективности. В результате полученные ими выводы содержат неточности и нестыковки, а многие вопросы, напрямую относящиеся к обстоятельствам катастрофы, так и не получили ответа.

Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении авиалайнера. Ими оказались Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, оправдали. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

В этом году МИД РФ заявил, что Россия прекратит участие в споре с Австралией и Нидерландами о крушении самолета. В ведомстве уточнили, что России не предоставили возможности полноценно участвовать в расследовании СБН, а его окончательные выводы содержат много неточностей.

