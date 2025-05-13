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Россия не будет признавать решение совета Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) по крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося рейсом MH17 в 2014 году, так как оно нелегитимно. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Дипломаты напомнили, что РФ вышла из разбирательства еще в 2024 году. При этом Москва отрицает все утверждения со стороны Австралии и Нидерландов о своей причастности к авиакатастрофе.

"Оставлен без внимания тот факт, что все выводы организованного голландцами расследования построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – Службы безопасности Украины", – добавили в МИД.

В частности, в ИКАО проигнорировали присутствие в районе катастрофы украинских ЗРК "Бук" и украинскую маркировку обломков ракеты. При этом совет организации не принял во внимание решение Международного суда ООН, который отклонил требования Киева о возложении на РФ ответственности за гибель самолета.

"Совет ИКАО не является независимым. Он состоит из 36 государств – членов ИКАО (всего 193), голосующих по указанию из столиц. Большинство представляют западные страны и их непосредственных сателлитов. Далее – простая арифметика. Профессионально и по существу никто из них вопрос не рассматривал", – уточнили в МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что главным виновником трагедии является Киев, который в 2014 году начал военную операцию против Донбасса. При этом именно Украина отказалась от полного закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий, продолжая использовать гражданские лайнеры для прикрытия своих бомбардировщиков.

Ранее в российском посольстве в Гааге рассказывали, что политизация дела о катастрофе самолета не позволила провести полные и независимые международные расследования. Российские дипломаты уточняли, что заданные Нидерландами и их союзниками критерии расследования не отвечали даже минимальным требованиям с точки зрения объективности.

Сам самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

