Представитель Генпрокуратуры: РФ предъявила доказательства непричастности к крушению МН17

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РФ представила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) доказательства своей непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося рейсом MH17 в 2014 году. Об этом заявил старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис.

По его словам, в Москве не ждут справедливого решения Совета организации, в котором лидируют страны Запада.

"Мы представили ИКАО большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17", – цитирует представителя Генпрокуратуры ТАСС.

Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении авиалайнера. Ими оказались Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, оправдали. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

В этом году МИД РФ заявил, что Россия прекратит участие в споре с Австралией и Нидерландами о крушении самолета. В ведомстве уточнили, что России не предоставили возможности полноценно участвовать в расследовании СБН, а его окончательные выводы содержат много неточностей.

