Лавров заявил, что расследование МН17 опубликовано для омрачения визита премьера Малайзии

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Решение совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по делу о крушении малайзийского боинга MH17 в 2014 году озвучили ради попытки омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, испортить визит этим решением не удалось.

"Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте, они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Глава МИД отметил детали, свидетельствующие о нечистоплотности проведенного расследования по MH17. К примеру, представители Украины так и не дали данные со своих радаров, в отличие от российской стороны. Также не поделились данными со спутников американцы.

"А судьи в Гааге записали, что вот "американцы нам сказали, ссылаясь на данные со своих спутников, что это сделала Россия, мы им верим". Ну так же юриспруденция не осуществляется", – подчеркнул Лавров.

Ранее совет ICAO назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что Россия не будет признавать решение по крушению, так как оно нелегитимно. Дипломаты напомнили, что РФ вышла из разбирательства еще в 2024 году.

Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

В российском посольстве в Гааге рассказывали, что политизация дела о катастрофе не позволила провести полные и независимые международные расследования. Российские дипломаты уточняли, что критерии расследования не отвечали требованиям с точки зрения объективности.