Режиссеры и продюсеры рассказали о возможностях кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кинопарк "Москино" – это огромный подарок для кинематографистов, потому что можно создавать, творить и делать то, что раньше делать было просто невозможно, рассказал Москве 24 продюсер Тимур Вайнштейн. По его словам, внимание к деталям и историческая достоверность делают кинопарк центром притяжения для всей отрасли.

Кинопарк открыли 7 сентября 2024 года как часть проекта "Москва – город кино". На территории "Москино" площадью 356 гектаров создано 34 натурные площадки, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие площадки.

В "Москино" уже сняли сериалы "Княгиня Ольга", "Арсеньев", "Москва слезам не верит. Все только начинается" и "Адмирал Кузнецов", а также полнометражные фильмы "Девятая планета", "Разыскивается Дед Мороз", "В списках не значился", "Алдан", "Война и музыка".

Вайнштейн, работавший над фильмом "В списках не значился", отметил, что декорации кинопарка "Брестская крепость" были выполнены с невероятной точностью, включая роспись потолков и стен костела, что создавало необходимый антураж.

В свою очередь, режиссер фильма Сергей Коротаев отметил профессиональную поддержку со стороны сотрудников кинопарка – для съемок требовалось создать масштабные воронки диаметром 15 метров, как будто бы их сделали 500-килограммовые орудия, тяжелая артиллерия или гаубицы.

"Нужно было придумать и заложить на дно наших выбоин такой дренаж, чтобы его не затапливало водой во время дождя и не образовывалось небольших озер", – рассказал Коротаев, добавив, что специалисты "Москино" помогли разработать такую дренажную систему.

В ближайшее время в кинопарке планируется завершить строительство как минимум десяти новых декораций, включая "Крепость", "Города Восточной Европы" и "Сказочный город". Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино" и о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей.

Актер театра и кино Федор Бондарчук назвал "Москино" крупнейшей площадкой в истории СССР и России.

"Я ничего подобного в мире не видел. Дня не хватит, чтобы посмотреть, что здесь есть. Тут и старая Москва, и Петербург, и улицы европейского города", – рассказал Бондарчук.

Генеральный продюсер Team Films Тимур Джафаров указал на важность государственно-частного партнерства в создании объектов мирового уровня. Он рассказал, что благодаря кинопарку "Москино" и поддержке Москвы им удалось построить на территории 6,5 гектара старинный город, космостанцию и уникальную акваторию, создав самую масштабную декорацию в истории советского и российского кинематографа.

Для съемок сериала "Казанова. В бегах" была задействована декорация "Витебский вокзал" с перроном железнодорожного вокзала и вагонами поезда.

"Все приезды нашего героя, который путешествует по всему Советскому Союзу, мы снимали на этой площадке, а это было очень много сцен. Мы снимали здесь также прекрасный "Самолет Ту-154", проходы, проезды, аварию и так далее", – отметила продюсер сериала Наталья Клибанова.

По ее словам, кинопарк продолжает развиваться, а для их нового проекта уже строится специальная локация.

Благодаря "Москино" укрепляются позиции столицы России как мирового центра кинопроизводства, отечественный кинематограф выходит на следующий уровень развития, считает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Это было бы невозможно без помощи Москвы", — заключил Эрнст.

В выходные в кинопарке "Москино" пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине его открытия. 7 сентября для гостей кинопарка на шести площадках проведут 11 мероприятий. Они примут участие в постановочных съемках по мотивам картины "Кавказская пленница", квесте в стиле вестерна, а также мастер-классах и играх.