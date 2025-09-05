В театре "Ленком" состоялось открытие 99-го сезона

В театре "Ленком" состоялся полный сбор коллектива, посвященный открытию нового 99-го сезона. Худрук Владимир Панков, директор Дмитрий Берестов и президент театра Марк Варшавер подвели итоги предыдущего сезона, поделились планами на ближайший год и рассказали о своем видении будущего театра.

Первым спектаклем 99-го сезона станет легендарная постановка режиссера Марка Захарова "Поминальная молитва". Также в планах восстановить проект актера Александра Абдулова "Задворки". Речь идет о творческих вечерах, которые проводятся во внутреннем дворе театра.

