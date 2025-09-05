Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 18:15

Культура

В театре "Ленком" состоялось открытие 99-го сезона

В театре "Ленком" состоялось открытие 99-го сезона

"Кинореквизит": мужские костюмы, письма, лампочки

Собянин и Любимова пригласили посетить выставку шедевров Русского музея на ВДНХ

Выставка Русского музея с образами Москвы откроется на ВДНХ ко Дню города

Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

"Новости дня": Собянин и Любимова открыли новые объекты киностудии имени Горького

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась выставка с шедеврами Русского музея

Собянин: завершен второй этап реконструкции Киностудии Горького на улице Эйзенштейна

Собянин и Любимова открыли уникальную выставку Русского музея на ВДНХ

Книги индийских авторов представили на международной ярмарке на ВДНХ

В театре "Ленком" состоялся полный сбор коллектива, посвященный открытию нового 99-го сезона. Худрук Владимир Панков, директор Дмитрий Берестов и президент театра Марк Варшавер подвели итоги предыдущего сезона, поделились планами на ближайший год и рассказали о своем видении будущего театра.

Первым спектаклем 99-го сезона станет легендарная постановка режиссера Марка Захарова "Поминальная молитва". Также в планах восстановить проект актера Александра Абдулова "Задворки". Речь идет о творческих вечерах, которые проводятся во внутреннем дворе театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика