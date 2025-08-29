Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 13:20

Культура

"Кинореквизит": автомобиль "Запорожец", женская юбка

"Это Москва. Люди": "В списках не значился". Серия 4. Выход на сцену

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

В столице началась Московская неделя моды

На Чистопрудном бульваре показали спектакль о жизни русских поэтов

Новости Москвы: оркестр Минской военной комендатуры выступил на Манежной площади

Спектакль о жизни знаменитых русских поэтов показали на Чистопрудном бульваре

"Интервью": Дарья Повереннова – о том, почему ее называют комедийной хулиганкой

Модные показы пройдут в рамках Международного форума BRICS+ Fashion Summit

Международный форум BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве

Как Георгий Данелия искал "Запорожец" для своего фильма "Слезы капали"? Кто на нем выполнил трюк в кинокартине "Однажды 20 лет спустя"? Почему в народе говорили "Запорожец все стерпит"? И с какими проблемами чаще всего сталкивались советские автовладельцы?

Как была придумана сцена с юбками в фильме "Табор уходит в небо" и за что цыганки раскритиковали главную героиню Раду? Зачем Любовь Орлова разрезала в Париже свою юбку? Как героиня фильма "Маленькая Вера" повлияла на вкусы кинозрительниц? И когда в Советском Союзе появилась мода на мини?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

