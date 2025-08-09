Режиссер Кубаев прокомментировал смерть народного артиста РФ Краско

Народный артист РФ Иван Краско скончался на 95-м году жизни. Он оставил после себя огромное творческое наследие.

Большая часть карьеры артиста связана с театром имени Комиссаржевской – там он прослужил более 50 лет и сыграл около сотни ролей.

Режиссер Рауф Кубаев назвал Краско одним из самых талантливых и лучших актеров в стране. По его словам, во время работы ему ничего не нужно объяснять, потому что он схватывал все налету.