05 сентября, 13:15

Собянин и Любимова открыли уникальную выставку Русского музея на ВДНХ

Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Редкую коллекцию из 115 предметов искусства привезли в столицу из Санкт-Петербурга.

По словам мэра, такая выставка пройдет впервые за всю историю Русского музея. Он отметил, что картины перевезли в то место, где они создавались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыкультурагородвидеоИван ЕвдокимовСветлана Доброхотова

