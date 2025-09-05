Собянин и Любимова открыли уникальную выставку Русского музея на ВДНХ

Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Редкую коллекцию из 115 предметов искусства привезли в столицу из Санкт-Петербурга.

По словам мэра, такая выставка пройдет впервые за всю историю Русского музея. Он отметил, что картины перевезли в то место, где они создавались.

