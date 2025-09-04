С 5 по 7 сентября горожан ждет яркая программа проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жителей и гостей столицы ждет яркая программа проекта "Лето в Москве" с 5 по 7 сентября, передает портал мэра и правительства города.

Мероприятия пройдут на бульварах, в парках и на других городских площадках.

Например, на Чистопрудном бульваре пройдут открытые танцевальные мастер-классы, а также детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы".

В пятницу, 5 сентября, на большой сцене ожидаются:



выступление коллектива "Тодес" с 18:00 до 19:00;

урок бачаты со школой танцев Andance с 19:00 до 22:30.

На средней сцене в этот день пройдут мастер-классы по аргентинскому танго школы "Кибертанго" и по сальсе школы "Просто танцуй".

В субботу, 6 сентября, на большой сцене с 19:00 до 22:30 пройдет мастер-класс по модерн-свингу школы "Лисоборье", а на средней сцене с 17:00 до 19:00 по аргентинскому танго и с 19:00 до 22:00 – по сальсе.

В воскресенье, 7 сентября, на большой сцене с 15:00 до 19:00 состоится танцевальный международный фестиваль. Его организует центр танцев и фитнеса "9 залов". Кроме того, там пройдет мастер-класс по сальсе касино школы Armenycasa. На средней сцене будут организованы финал батлов по хип-хопу и брейк-дансу, выступление "Тодеса" и мастер-класс по доминиканской бачате.

Помимо этого, вечером 5 сентября в арт-павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади пройдет выступление исполнителя DenDerty. 7 сентября здесь же выступит рок-группа Beautiful Boys.

Гости летнего клуба "Москва" на Тверском бульваре смогут позаботиться о своем внешнем виде и здоровье. В пятницу желающих познакомят с принципами и базовыми техниками идеального макияжа. Также эксперты расскажут, как создать стильный осенний образ, нарисовать яркие стрелки и сделать фирменный макияж с блестками. В выходные секретами поделятся профессионалы мастер-класса "Естественно красива! Макияж без макияжа".

Чемпион Европы и призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству Диана Рошка 6 сентября научит гостей создавать идеальную укладку стайлером, а павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади в этот же день посетители узнают об основах и пользе карбокситерапии.

На Сретенском бульваре гостей ждет атмосфера любимых литературных произведений и театральные выступления. Для горожан и гостей столицы здесь:



6 сентября с 18:00 до 19:15 пройдет импровизационный вечер, сюжет которого придумают сами зрители;

7 сентября с 18:30 до 20:00 состоится спектакль "Баба Шанель".

В арт-павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 6 сентября гости с помощью VR-очков отправятся в виртуальное путешествие по цифровому кампусу программы "Вышка онлайн". На следующий день инди-издательство "Артмиф" проведет большой квест-фестиваль "Артмиф Фест".

Помимо этого, в программу входят:



квест с использованием мультимедийных технологий "Яков Брюс: в поисках утерянной книги" в усадьбе Мухиных;

квест "Хамовники: хроники пропавшего репортера", который начинается в городской усадьбе И. О. Цурикова – Нарышкиных;

квесте-прогулка "Тайны старого Арбата, или Ключи от города".

На фестивале "Молодежная точка" на Болотной площади 5 сентября с 10:00 до 11:00 на веранде проведут зарядку, после которой организуют быстрые знакомства в формате коротких свиданий.

В хабе "Развитие" вечером состоится мастер-класс по витражной росписи, а 6 сентября – занятие по созданию ярких и выразительных природных сцен при помощи гуаши. Также здесь можно будет сделать миниатюрный сад-флорариум и посетить пленэр "Город".

В хабе "Креатив" 7 сентября пройдет мастер-класс по чайной церемонии. Кроме того, на площадке проведут мероприятия фестиваля "Артмиф" и практическое занятие, на котором участников обучат живописи на деревянном холсте.

Мастер-классы ждут посетителей и других городских площадок. К примеру, 5 сентября в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади можно научиться рисовать на холстах, а также делать букеты из фруктовой пастилы без сахара.

На Страстном бульваре занятия подготовили площадки "Арт-студия" и "Арт-мастерская". На площадке "Художественная мастерская" желающие смогут научиться рисовать этюды и цветочные натюрморты. В выходные гостям расскажут о рисовании с помощью различных техник.

Также на Страстном бульваре для детей организуют игру в баскетбол, арт-дом с наклейками и бизиборд-раскраски. В арт-павильоне "Ракета" на улице Рождественке пройдут занятия для юных гостей.

Для активных москвичей пройдет фестиваль технических видов спорта. В программу войдут состязания известных пилотов по дрифту, картингу и другим дисциплинам, автовыставка, Кубок по фиджитал-картингу, а также другие мероприятия.

На Петровском бульваре 5, 6 и 7 сентября пройдут тренировки и игры по баскетболу. Кроме того, на уникальные открытые групповые занятия приглашают школы бокса.

В Москве продолжается и чемпионат "Камень, ножницы, бумага". Его участники могут соревноваться на Тверском бульваре. На этой неделе соревнования также пройдут в Троицком и Новомосковском административных округах.

В арт-павильоне "Зеленый маркет" 6 сентября москвичи могут поиграть в кикер и настольный теннис на площадке "Вышки онлайн". При этом на бульварах, в парках и на окружных фестивальных площадках пройдут игры турнира "Герои шахматной доски. Москва".

Жителей и гостей Москвы также ждут бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят на крышах районных центров "Место встречи".

В этом году проект "Лето в Москве" занял более 400 площадок с 86 тысячами культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, рассказал ранее Сергей Собянин. Проект охватил 51,9 миллиона участников. Более половины посетителей фестиваля составили москвичи. В проведении городских проектов бизнес принимал участие более 450 раз.