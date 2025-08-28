Прием заявок на конкурс по оформлению витрин в рамках "Лета в Москве" продлили

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прием заявок на столичный конкурс лучшего оформления витрин в рамках проекта "Лето в Москве" продлен с 29 августа по 19 сентября. Уже подано свыше 4,1 тысячи заявок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Многие столичные предприниматели участвуют в конкурсе на постоянной основе, включая разработку дизайнерского проекта и монтаж конструкций в свою рабочую рутину.

В течение нескольких лет конкурс смог изменить облик города, превратив уникальные проекты оформления витрин в визитную карточку Москвы. Теперь жители и туристы любуются не только достопримечательностями, но и украшенными фасадами, зачастую выглядящими как произведения искусства.

В 2024 году победителем конкурса стала студия красоты Алексея Лихачева. Его фасад был украшен светлым волокном, напоминающим выгоревшие на солнце волосы. На них также располагались маки и хризантемы. Владелец студии Алексей Лихачев отметил, что рядом со входом фотографировались много людей.

"Жители старшего поколения говорили, что благодаря натуральному материалу вспомнили запах детства, кто-то из них в деревне жил, кто-то приезжал туда на лето. Все благодарили за то, что мы напомнили им, как пахнет природа", – поделился предприниматель.

Вместе с тем красиво украшенные входы заведений часто становятся фотозоной, популярной среди составляющих рейтинги витрин блогеров, а также желающих сделать фото горожан и туристов. Основательница студии красоты Оксана Яворская, ставшая одной из финалисток прошлого года, преобразила свое заведение в уголок Прованса. При этом вся работа была выполнена командой студии.

"Это показало, насколько важно, чтобы красота была не только внутри, но и снаружи. Жительница района Соколиная Гора, присевшая на несколько минут на лавочку, сказала, что вспомнила молодость: однажды, много лет назад, сидела с мужем на похожей скамейке под плакучей ивой", – рассказала Яворская.

Бизнесмены вкладывают в оформление фасадов личные средства. При этом в случае победы затраты на декоративные элементы и монтаж конструкции можно компенсировать денежным призом. Помимо этого, выигрыш предприниматели используют для закупки нового оборудования, ремонта помещения и других нужд. Например, в 2024 году призовой фонд помог владелице парикмахерской закрыть кредит, который был взят на ремонт крыши.

Ранее сообщалось, что столичные рестораны стали присоединяться к фестивалю ландшафтного дизайна "Сады и цветы", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве" уже второй год подряд. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, свыше 70 городских площадок украшены фестивальными садами. Тысячи ресторанов оформили веранды, фасады и входные группы цветочными композициями.