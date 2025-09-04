Собянин: проект "Лето в Москве" охватил 51,9 млн участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Лето в Москве" занял более 400 площадок с 86 тысячами культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Он охватил 51,9 миллиона участников, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"По сравнению с прошлым годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10–20%. А часто и в 1,5 раза, например "Зеленого маркета" на Болотной площади", – отметил он.

Более половины посетителей фестиваля составили москвичи, остальные гости приехали из Подмосковья (17%), других регионов страны (15–18%) и иностранных государств (10–14%). Особой популярностью летнее событие пользовалось среди активных горожан молодого и среднего возраста. Треть гостей – граждане 25–44 лет.

На старте проекта город концентрировал внимание на сотрудничестве со столичным бизнесом и предлагал предпринимателям организовывать собственные мероприятия в рамках общей концепции "Лета в Москве". В результате участниками стали свыше 1,9 тысячи компаний, что на 73% больше прошлого года.

По предварительным данным, за первые летние месяцы московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга увеличили выручку на 24,3%, а кафе и рестораны – на 24,1% (до 159 миллиардов рублей). За первое полугодие 2025-го число кафе и ресторанов в столице выросло на 655, а число летних веранд составило более 5 тысяч.

При этом спортивная индустрия показала рост на 20,7% (до 21,5 миллиарда рублей), кино – на 23,8% (до 3,8 миллиарда рублей), театры и другая деятельность в области исполнительных искусств, художественного творчества – на 6% (до 10,6 миллиарда рублей).

"Бизнес внес немалый вклад в летнее украшение Москвы. К фестивалю присоединились восемь тысяч компаний. Они украсили цветами фасады, веранды и витрины своих заведений либо оказали спонсорскую поддержку локациям фестиваля", – подчеркнул Собянин.

В проведении городских проектов бизнес принимал участие более 450 раз. SberDevice организовал игровую зону с приставками, "ВкусВилл" подготовил пикник-зоны и мастер-классы, Кидзания – детские площадки, зоомагазин "Четыре лапы" – груминг-зоны для питомцев, Spirit.Fitness – тренировки по йоге, "Яндекс Книги" – выставку обложек классических произведений.

Кроме того, при желании бизнесмены могли проводить мероприятия "Лета в Москве" на собственной площадке. StarsCoffee, стоматология "ПрезиДент", котокафе "MoreКот" и другие организовали свыше 1,3 тысячи мероприятий и предоставили более 3 тысяч различных скидок и акций.

В рамках проекта продвижение получили и товары столичных производителей. Посетители могли приобрести продукцию в одном из 12 павильонов и "Зеленом маркете". Их посетило более 1,5 миллиона человек. Всего свои товары выставили на продажу 700 производителей, а их допвыручка превысила 200 миллионов рублей.

"Лето в Москве" подарил нам яркие эмоции и добрые впечатления. И – что тоже очень важно – имел огромный экономический эффект. В этом году мы еще раз убедились, проект – хороший катализатор развития городской экономики", – добавил мэр столицы.

Ранее в столице продлили прием заявок на конкурс лучшего оформления витрин в рамках проекта "Лето в Москве". Многие столичные предприниматели участвуют в нем на постоянной основе, включая разработку дизайнерского проекта и монтаж конструкций в свою рабочую рутину. В 2024 году победителем конкурса стала студия красоты Алексея Лихачева.