28 августа, 12:11

Предприниматели украсили площадки фестиваля "Сады и цветы" в Мещанском районе

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Предприниматели украсили площадки фестиваля "Сады и цветы" в Мещанском районе. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

На улице Рождественке основное внимание уделено цветочным решениям, а центральной деталью стали крупные вязы с плакучей короной, которые высажены в квадратные кашпо, некоторые из них оформлены в виде ярких модульных элементов, напоминающих конструктор. Такой проект сделан при поддержке ООО "Киевская площадь".

Цветочные композиции состоят из ярких растений, например из подсолнухов, петуний и гортензий. В некоторых местах обустроены небольшие огороды с декоративными посадками помидоров, перцев и клубники.

Кроме того, на улице установлены арт-объекты в виде увеличенных копий известных игрушек: неваляшки, юлы, кубика Рубика, пирамидки и других знакомых образов. Прохожие часто делают фотографии на их фоне.

Цветочное оформление на улице Рождественка создает среду для отдыха и сочетает природные элементы, символику, форму и цвет.

На Малой Сухаревской улице с 2020 года стоит памятник Олегу Табакову, а в этом году вокруг него выросла березовая роща. Под деревьями находится ромашковая поляна, что переносит прохожих в Простоквашино. Проект создан при поддержке ООО "Пинский брендс".

Ранее сообщалось, что фестиваль "Сады и цветы" стал ориентиром для оформления столичного бизнеса. Свыше 70 городских площадок украшены фестивальными садами. Тысячи ресторанов оформили веранды, фасады и входные группы цветочными композициями.

Собянин рассказал, что более 50 млн растений украсили Москву в 2025 году

