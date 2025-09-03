Выставка ретромашин и фестиваль мифов пройдут в Москве 6–7 сентября

Первые выходные осени порадуют москвичей солнечной и теплой погодой в районе 21–23 градусов, рассказали синоптики. Хороший повод, чтобы выйти из дома и провести время активно. Расскажем, какие активности стоит посетить 6 и 7 сентября в рамках проекта "Лето в Москве".

"Артмиф-фест – 2025"

Тем, кто интересуется мифами и легендами народов России, будет любопытно заглянуть на "Артмиф-фест – 2025" на Болотной площади 7 сентября. Например, гостям предложат поучаствовать в квесте, чтобы познакомиться с образами мифологических существ славян.

В арт-зоне можно будет поучаствовать в настольных ролевых и исторических играх. Также гостям расскажут, как развлекались древнерусские лодочники и что такое "тавлеи золоченые", упоминания о которые встречаются в былинах.

Всего в рамках фестиваля пройдет более 30 мастер-классов, встреч с художниками, писателями, дизайнерами, а также арт-челленджей.

Начало "Артмиф-феста – 2025" в 14:00. Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Экскурсии

Любителям пеших прогулок предлагают присоединиться к экскурсиям "Наследие вокруг нас", чтобы увидеть памятники старины, а также заглянуть в усадьбы, дворцы и другие здания. Не обойдется и без рассказов об интересных исторических находках, а также секретах восстановления сооружений.

Кроме этого, организаторы проведут творческие занятия, а также лекции и мастер-классы. Расписание экскурсий можно отследить здесь.

Если такой прогулки оказалось недостаточно, можно заглянуть в Дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке. Здесь круглосуточно работает выставка к 90-летию завершения его строительства, благодаря которой можно узнать о его истории, а также творческой и повседневной жизни артистов. Экспозиция будет работать до 7 сентября.

Причем сделана она с применением современных технологий: мультимедийная установка поможет оживить образы жильцов Дома благодаря голограммам. Не обойдется и без предметов старины: к примеру, тут можно увидеть билетную кассу и декорацию фасада Большого театра.

Подробнее – на странице мероприятия.

"День ходьбы"

Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Провести время с пользой для здоровья можно, приняв участие в "Дне ходьбы" 6 сентября. Участникам предлагают прогуляться от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". Весь инвентарь для этого – палки, рюкзак, бутылку воды, панаму и ветровку предоставят организаторы. Ожидается, что праздник спорта посетят более 10 тысяч человек.

При этом участвовать в нем смогут все желающие от 7 лет, однако по предварительной регистрации. Сбор с 09:00 до 11:30, при этом старт намечен на 12:00.

"Фестиваль технических видов спорта"

Продолжить активные выходные можно на "Фестивале технических видов спорта", который пройдет с 5 по 7 сентября. К примеру, здесь пройдет турнир по дрифту и Кубок по фиджитал картингу. Участники сначала сразятся на симуляторах, а потом продемонстрируют мастерство на привычном картинге. Также запланирована автовыставка уникальных машин и дрифт-каров.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Выставка ретромашин

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

6 сентября в районах Филевский Парк и Ново-Переделкино любители ретроавтомобилей смогут перенестись в эпоху 1950–1980-х годов. На один день детский парк "Фили" превратится в выставку легендарных машин, включая ту, что можно увидеть в фильме "Назад в будущее". Зрелище дополнит пробег с участием исторических автомобилей.



Продолжить день можно в парковой зоне на Лукинской улице, где выставят хиппи-мобили, которые стали символами этой культуры.

Начало в 11:00. Узнать больше можно на официальном сайте "Лето в Москве".

Чемпионат по тетрису

Гости проекта "Лето в Москве" еще успевают присоединиться к чемпионату Москвы по тетрису, отборочные туры которого проходят до 12 сентября. Самые находчивые и расчетливые участники смогут отобраться сначала в полуфинал, который пройдет 13 сентября в "Лужниках". Причем для игр специально сделают экран Гигатетрис. А на следующий день состоится супер-финал на медиафасаде Останкинской башни.

Узнать больше о событии и правилах регистрации можно здесь.

"Семейные спортивные игры"

Провести время с родными, участвуя в мероприятиях на свежем воздухе, можно, посетив проект "Семейные спортивные игры". В программе – фитнес-зарядки, веселые старты, мастер-классы по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту, перетягиванию каната и многое другое. Активности зависят от выбора локации.

Подробнее – на странице мероприятия.

