Синоптик Леус: бабье лето придет в столичный регион 3 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и области в среду, 3 сентября, начнется бабье лето. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, со среды в формирование погоды начнет вмешиваться гребень скандинавского антициклона.

"Он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей, что благоприятно скажется на температуре, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы – ожидается плюс 18–20 градусов", – сказал Леус.

Он также добавил, что в четверг, 4 сентября, в облаках над Москвой появится больше прояснений. В этот же день температурный фон местами превысит отметку в 20 градусов, что немного выше нормы.

Как отметил Леус, рабочая неделя завершится солнечной, сухой и теплой погодой. Температура воздуха составит около 21–23 градусов.

"В первый выходной день антициклон сохранит в столице солнечную и сухую погоду, а температура изменится мало и останется в зоне комфортного августовского тепла", – заключил он.

Как ранее рассказал синоптик Александр Шувалов, к концу рабочей недели в Москве потеплеет до 22 градусов. Он обратил внимание, что в столице фиксируется непрерывный, но заметный рост атмосферного давления. По его словам, на этом фоне прогнозируется облачная погода, без осадков.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не ждать бабьего лета в ближайшее время. Синоптик обратил внимание, что оно является сухим и теплым промежутком после продолжительных дождей и холодов. В столице такого резкого перехода не было.

