Ретрофестиваль с автопробегом и выставкой машин пройдет в Москве 6 сентября

Фото: пресс-служба префектуры западного административного округа

Жителей и гостей столицы пригласили посетить бесплатный ретрофестиваль, который пройдет 6 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" в районах Филевский Парк и Ново-Переделкино. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Западного административного округа.

По словам префекта ЗАО Алексея Александрова, мероприятие в округе стало традиционным событием. В этом году в автопробеге примут участие около 40 ретроавтомобилей, среди которых будут как советские модели, так и культовые западные машины.

"Гости смогут увидеть уникальные машины в движении, познакомиться с их историей, а также погрузиться в атмосферу прошлого века", – добавил он.

Праздничная программа стартует в 11:00 в детском парке "Фили" и продлится до 13:00. С 12:00 до 15:00 мероприятия в том числе будут проходить в парковой зоне на Лукинской улице.

На площадках будут представлены знаменитые модели от ведущих автопроизводителей. Например, в парке "Фили" гости смогут увидеть Cadillac Seville, выпущенный в 1976 и 1979 годах, Cadillac Brougham 1977 года и Jaguar E-type 1967 года.

Особенным экспонатом станет автомобиль DeLorean DMC-12, который производился с 1981 по 1983 год в Северной Ирландии и стал известным благодаря фильму "Назад в будущее". Эта модель с запоминающимся дизайном оснащена кузовом из нержавеющей стали и дверями типа "крыло чайки", которые крепятся на крыше, а не по бокам кузова.

Кроме того, на Лукинской улице также будут выставлены ГАЗ М-20 "Победа" (1949), Volkswagen Transporter T2 (1974 и 1978), Volkswagen Doka (1978) и Volkswagen Beetle (1980).

"Одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля станет пробег ретроавтомобилей. Среди его участников – "Москвич" (1974–1979 годы), ГАЗ-24 "Волга" (1972–1982 годы), Mercedes-Benz W123 (1980 год), Ford Mustang (1976 год), Toyota Chaser (1977 год), Toyota Crown (1979 год), а также мотоцикл "Урал К-750", – добавили в пресс-службе префектуры ЗАО.

Причем часть машин на мероприятие поставит единственный в России музей Buckets Empire, специализирующийся на японских авто и технике до 1990 года выпуска. Колонна стартует в 12:00 из детского парка "Фили" и проследует по маршруту до Лукинской улицы. Ее сопроводят мотоциклисты клуба "Ночные Волки".

Программа мероприятия включает детские активности. В частности, в парке "Фили" юных гостей будут ждать мастер-классы по созданию бумажных поделок и украшений из бисера и танцевальный марафон. Там же для них откроют живой уголок с гусями.

В Ново-Переделкине парковая зона превратится в уголок хиппи-культуры. Там будут выставлены разноцветные микроавтобусы, являющиеся символами этой эпохи. Дети смогут поиграть в пятнашки, резиночки, скакалки и домино, а также поучаствовать в танцевальных занятиях.

Также гостей ожидает концертная программа с выступлениями юных артистов из клубных центров "Созвездие", "Солнечный", "Диалог", "Планета" и "Оптимист". Более того, на протяжении всего фестиваля на обеих площадках будут звучать популярные мелодии прошлых десятилетий. Желающие подкрепиться смогут найти ретро-тележки с сахарной ватой, мороженым, пончиками и аппарат с лимонадом.

Параллельно с этим в Москве проходит другой фестиваль – "Молодежная точка". Он продлится до 7 сентября. За это время горожане с детьми смогут посетить различные мероприятия.

Например, 3 сентября в хабе "Развитие" проведут мастер-класс "Сказочный сад: искусство квиллинга". Дети смогут погрузиться в мир бумажных цветов и растений. Под руководством мастера они научатся создавать разнообразные элементы квиллинга – спирали, петли, изгибы.

