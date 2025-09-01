Концерты и лекции пройдут на форуме "Москва 2030" в первую неделю сентября

Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" подготовили много интересных событий в первую неделю сентября 2025 года. Какие мероприятия обязательно стоит посетить и где они пройдут – в нашем материале.

Тайны космоса и квантового мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как цифровая среда и информационный стресс влияют на нейропластичность и мозг, расскажут в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана 2 сентября. Здесь же обсудят, каким образом сделать так, чтобы инновации пошли на пользу каждому. Лекция начнется в 16:45.

В тот же день гости узнают, чем отличается квантовый мир от классического и какие инновационные технологии будут применять в транспорте и логистике. Лекция "Квантовая физика: от головоломки до технологии" пройдет на главной сцене нового кампуса в 19:00. А 3 сентября в "Бауманке" участник команды по созданию спутников, специалист марсианской аналоговой миссии Марат Айрапетян объяснит, когда же человечество достигнет Марса. О технологиях, которые приближают нас к Красной планете, расскажут в 19:00.

Завершится же день концертом Антохи МС, музыка которого представляет собой смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Его выступление запланировано на 20:00.

Знакомая музыка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выступлением Антохи MC концертная программа форума в первую неделю сентября не ограничивается.

К примеру, заглянув в Большой амфитеатр парка "Зарядье" 2 сентября, можно попасть на просветительскую программу "Родина моя – Россия…". Оркестр под управлением дирижера Николая Хондзинского сыграет для слушателей произведения Петра Чайковского и других мастеров XIX–XX веков. Всех желающих ждут в 15:00.

Большая музыкальная программа запланирована в "Зарядье" и на 4 сентября. К примеру, в 13:00 в Малом амфитеатре прозвучат любимые песни о Москве, России и жизни в целом. Исполнят их лауреаты всевозможных конкурсов Алиса Шутова, Анастасия Плаксина и Алена Анисенкова. Вечером же одним из главных событий станет концерт "Все начинается с тебя" в исполнении Леонида Овруцкого и оркестра. Начало события в 20:00.

Свой компьютер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Проследить эволюцию хранения данных от древних глиняных табличек до современных компьютеров получится в парке 50-летия Октября 3 сентября. На мастер-классе дети и подростки не только станут лучше разбираться в теории, но и сравнят первые "умные машины" с современными.

Кроме того, участники под присмотром педагога попробуют сами создать компьютер. Мастер-классы будут проходить с 12:00 до 20:00.

Уход за городом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Узнать больше о работе столичных коммунальных служб можно на площадке "Город будущего КГХ" в "Лужниках" с 2 по 5 сентября. На образовательных мероприятиях Музея городского хозяйства Москвы расскажут, как обслуживаются набережные, лифты, дороги и инженерные сооружения. Также удастся познакомиться поближе с историей коммунальной техники, а также строительства и ремонта многоэтажек. Площадка открыта для всех желающих с 12:00 до 21:00.

5 сентября здесь же сотрудники ГБУ "Гормост" проведут лекции и мастер-классы о том, как специалисты ежедневно поддерживают в хорошем состоянии мосты, путепроводы, эстакады и фонтаны столицы. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00.

Технологии настоящего и будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Публичный диалог "Экономика здоровья. Как новые технологии меняют заботу о здоровье старшего поколения" состоится в павильоне "Экономика Москвы" парка искусств "Музеон" 2 сентября. В частности, речь пойдет о гаджетах, отслеживающих состояние пациентов, применении искусственного интеллекта и технологиях, которые облегчают жизнь людям почтенного возраста. Начало события в 17:00.

А 4 сентября на этой же локации пройдет лекция "Такси и парковочные места: тайны гибкого ценообразования". Спикеры раскроют секреты, как анализ больших данных, исследования и эксперименты помогают сокращать время ожидания машин такси и снижать загруженность улиц. Всех желающих ждут к 16:30.

Подробности об этих и других событиях форума можно найти на его официальном сайте.

