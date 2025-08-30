Фестиваль водных фонариков и концерты пройдут в Москве в выходные

Фото: depositphotos/pressmaster

В выходные, 30 и 31 августа, москвичи и туристы могут посетить фестивали, мастер-классы, концерты и спортивные мероприятия в городских парках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, в парке "Красная Пресня" до 31 августа проводится фестиваля водных фонариков DreamFest. С 20:00 до 22:00 Красногвардейские пруды наполняются тысячами фонариков желаний.

В субботу, 30 августа, в 18:00 на круглой сцене пруда состоится мастер-класс по классическим танцам. В этот же день, а также на следующий с 17:00 до 18:00 на главной сцене парка пройдет фестиваль-тренинг по брейк-дансу.

В последние день лета с 16:00 до 18:00 запланирован тренинг "Я-сообщение – быть услышанным". В ходе занятия участникам расскажут, как выражать чувства и потребности, сохраняя гармонию в отношениях.

В саду имени Баумана 30 августа с 12:30 до 21:30 будет летний музыкальный фестиваль ASnova. На следующий день сад превратится в площадку фестиваля "Защити своего питомца". Для посетителей подготовили лекции, выставку животных, зону дрессировки собак и мастер-классы для детей.

В саду "Эрмитаж" 31 августа пройдет тренировка по ушу и экскурсия "Истории сада Эрмитаж".

В музее-заповеднике "Царицыно" 30 августа подготовлена программа для подростков "Пока лето". С 13:00 в Виноградной оранжерее гости смогут поиграть в настольные игры. В 17:00 и 17:45 в этом же месте выступят музыкальные группы Who? Man и SER.

Вечером на Большой поляне в 20:00 состоится спектакль-концерт "Большая история", а 31 августа в 20:00 гостя покажут постановку "Царицы бельканто".

Парк "Фили" приглашает всех желающих на экскурсию "Кунцевское городище", которая пройдет 30 августа с 13:00 до 15:00. Участникам расскажут о древнем поселении, тайне "проклятого места" и предложат разгадать загадку "чертовых пальцев".

Там же до 31 августа с 12:00 до 19:00 проходит третий фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние". Посетители познакомятся с программой "Лошади в спорте", поучаствуют в иммерсивной игре "Конные традиции", узнают основы джигитовки и фланкировки, а также посетят разные мастер-классы.

В парке 50-летия Октября 30 августа с 12:00 до 17:00 пройдут мастер-классы и турнир по игре в петанк в рамках проекта "Московское долголетие". Принять участие могут гости старше 8 лет.

В парке Олимпийской деревни 30 августа с 11:00 до 12:15 запланирована тренировка по йоге для беременных женщин. Участницы освоят мягкие и безопасные практики, рассчитанные на любой уровень подготовки.

В парке "Ходынское поле" 30 августа с 11:00 до 12:00 состоится экскурсия, посвященная истории его образования. С 11:00 до 17:00 там же пройдет фестиваль "Бомбора-арт". С 14:30 до 16:30 все желающие могут посетить мастер-класс "Новые границ цигун".

Там же 31 августа с 11:00 до 12:00 пройдет мастер-класс "Открытка учителю", а с 12:30 до 13:30 – мастер-класс "Осенний букет для учителя". С 12:00 до 13:00 дети смогут поработать на пленэре, а с 13:00 до 13:30 посетить мастер-класс "Здоровые стопы и осанка". С 13:30 до 14:00 малыши от одного года до полутора лет вместе с мамами смогут заняться нейрогимнастикой.

Кроме того, в этом парке 31 августа с 12:00 до 14:00 центр культуры "Хорошевский" проведет концертную программу с вокальными и хореографическими выступлениями, а с 14:30 до 18:00 – культурно-спортивный мини-фестиваль "Русские во дворе". Вместе с этим с 14:00 до 16:00 на детской площадке "Авиатор" состоится мероприятие по продвижению здорового образа жизни для детей и родителей.

В ландшафтном парке "Митино" 30 августа с 14:00 до 17:00 пройдет вторая танцевальная олимпиада "Танцуй всегда! Танцуй везде!". На следующий день с 15:00 до 17:00 в павильоне книгообмена на Фестивальной площади запланирован мастер-класс по робототехнике. С 19:00 до 20:00 на этой же площади пройдет занятие по зумбе.

В парке "Радуга" 31 августа запланирована программа лагеря "Дружите.ру". С 12:30 до 18:00 все желающие могут поиграть в настольные игры, послушать живую музыку, узнать про историческое фехтование и другое.

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" 30 августа с 11:00 до 14:00 пройдут "Пленэрные каникулы" для детей и взрослых. В последний день лета с 11:00 до 14:00 там состоится мастер-класс по созданию открыток и поделок "С 1 Сентября!", а также "Гимнастика мозга".

В Лианозовском парке 30–31 августа посетителей ждут мероприятия в духе усадебного XIX века. В Измайловском парке 30 августа с 11:00 до 20:00 пройдет семейный фестиваль "МамаПати". Для гостей подготовили конкурсы, эстафеты и шоу-программу. В этот же день в 16:00 пройдут экскурсия по парке и интерактивный спектакль "Волшебная карта Бабы-яги".

Между тем площадка международного открытого фестиваля "Театральный бульвар", расположенная на Патриарших прудах, будет работать до 14 сентября. Официально фестиваль завершится 31 августа, но организаторы решили продлить работу одной из самых популярных площадок проекта до Дня города.