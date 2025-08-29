Площадки форума "Москва 2030" приглашают погрузиться в мир науки и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей пригласили провести выходные на форуме "Территория будущего. Москва 2030". Разнообразие форматов и тем позволит каждому найти что-то по душе, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В субботу, 30 августа, с 14:00 до 15:00 в новом кампусе МГТУ имени Н. Э. Баумана пройдет лекция "Как промзоны становятся центрами технологий". В 19:00 здесь же в рамках дискуссии "Нужна ли вера человеку будущего?" эксперты обсудят, что будет с верой в эпоху стремительного прогресса. В воскресенье, 31 августа, на этой же площадке в 19:00 состоится лекция "Вселенная – математика – Вселенная: как логика известного мира открывает неизвестный", которую проведет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

В парке искусств "Музеон" 30 августа будет открыта экспозиция "Цифровые технологии Москвы". В 13:00 там состоится мастер-класс студентов МИРЭА – Российского технологического университета "Конструкция робота-собаки", на которой покажут робопса и все его возможности.

В это же время в павильоне "Экономика Москвы" пройдет финансовая игра "Стройка на миллион". Участникам предстоит в командах закупать материалы, возводить здания из подручных средств и заселять их пальчиковыми жителями.

В Гостином Дворе 30 августа в 11:00 состоится интеллектуальный квиз "Назад в будущее. Как представляли Москву 100 лет назад". Мероприятие будет состоять из двух туров, после каждого можно будет послушать познавательную лекцию. После этого, с 16:00 до 17:30, пройдет открытая встреча "Жить в гармонии: как забота о себе меняет качество и продолжительность жизни. Главные тренды longevity", на которой расскажут, как формировать качественный стиль жизни.

В Центральном выставочном зале "Манеж" 30 августа можно попасть на лекцию "Москва в русской литературе. Столица глазами писателей разных эпох", которая начнется в 14:00. На ней можно узнать, какую эволюцию пережила тема Москвы за два века в русской литературе.

В этот же день в парке "Зарядье" в 20:00 начнется литературно-музыкальная программа "У сердца есть радар" – актриса Алиса Гребенщикова прочитает стихи Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других поэтов-шестидесятников. В этом парке в воскресенье, 31 августа, пройдет музыкальный спектакль "Барышня-крестьянка" с 21:00 до 23:00.

На кинозаводе "Москино" в субботу можно будет погрузиться в азиатскую культуру с 13:00 до 18:00 в рамках мероприятия "Корейский стиль: игры и мастер-классы". Гости также смогут принять участие в викторинах на знание кей-поп-культуры, мастер-классах и корейских традиционных играх.

В спортивном комплексе "Лужники" 30 августа подойдет к завершению неделя футбола. В 17:30 здесь состоится награждение победителей и призеров фиджитал-матчей, а также панельная дискуссия о будущем этого вида спорта и автограф-сессия игроков клуба ЦСКА.

Кроме того, 31 августа в 17:00 на площадке спорткомплекса "Город будущего КГХ" пройдет лекция "Система 112. Понятия "ложный вызов" не существует" о работе службы спасения. Спикеры приведут примеры реальных кейсов и поделятся лайфхаками. На этой же площадке в оба выходных дня с 10:00 до 20:00 покажут работу по спасению людей на водоемах при помощи собак-спасателей.

Наконец, в парке 50-летия Октября 31 августа с 12:00 до 20:00 проведут мастер-класс по биологии. Посетителей научат пользоваться микроскопами. Гости рассмотрят хвойные иголки, ягоды, крылья насекомых, а также дафний, инфузорий и тихоходок.

Ранее сообщалось, что посетители форума "Территория будущего. Москва 2030" в Манеже могут узнать о будущем индустриального парка "Руднево". Там к 2030 году планируют локализовать производство более 90 высокотехнологичных предприятий. На них будет работать 21 тысяча специалистов.

Свыше 500 тысяч человек посетили площадки программы "Мой район" за первые недели работы форума "Территория будущего. Москва 2030". Одним из самых популярных мест, где можно узнать о будущем городской жизни, стал парк 50-летия Октября. Самым посещаемым местом стал павильон "Космос".