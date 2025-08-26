14 супружеских пар отпраздновали юбилей на форуме "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

14 пар отметили юбилей супружеской жизни на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие "День семьи" прошло в рамках проекта "Московское семейное долголетие". Сотрудники столичных загсов чествовали супругов, проживших вместе 40 и более лет, 25 августа.

"Мы надеемся, что опыт таких пар будет продолжать вдохновлять молодое поколение, а в нашем городе как можно больше семей будут передавать традиции любви и взаимного уважения своим детям и внукам", – передал слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Перед началом торжественного мероприятия каждой паре помогали профессиональные стилисты и визажисты. Также в этот день состоялся мастер-класс по созданию символа площадки форума – арт-объекта в виде знака бесконечности.

Для юбиляров были подготовлены мини-фильмы о семейных ценностях и главном секрете, который помог сохранить тепло в отношениях. Также свадебные фотографии супружеских пар оживили при помощи искусственного интеллекта.

Супругам предложили подписать символическую клятву – декларацию семейного долголетия. Многие обменялись обручальными кольцами, как в день свадьбы.

Кроме того, в этот день состоялась церемония бракосочетания молодой пары. Брак заключили Тимур и Надежда. Тимур – ветеран СВО, награжденный медалью Суворова за боевые заслуги.

Свой секрет долгой счастливой жизни им передали супруги из Зеленограда, которые прожили в браке 70 лет – Николай Петрович и Ангелина Александровна. Они оба являются ветеранами труда и почти всю жизнь проработали рядом.

Сначала они трудились на заводе "Арсенал" в Туле, а потом в НИИ микроприборов в Зеленограде. Николай Петрович до 85 лет работал инженером-исследователем, а Ангелина Александровна была инженером-конструктором. У супругов двое детей, четверо внуков и пять правнуков.

Всего с момента запуска проекта в центрах московского долголетия поздравили около 150 юбиляров. Отметить юбилей в торжественной обстановке могут все жители Москвы, которые празднуют 40, 45, 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни. Подать заявление на проведение церемонии можно через сайт проекта, в любом центре московского долголетия или в ближайшем офисе центра госуслуг "Мои документы".

Кроме того, для празднующих юбилей брака москвичей предусмотрена единовременная выплата. Для ее получения пара должна быть зарегистрирована по месту жительства и получать пенсию в столице. Подать заявление можно не ранее чем за месяц до праздничной даты.

