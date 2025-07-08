Психолог Кольцова назвала простые способы сохранить любовь в отношениях

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Вместе с психологом Москва 24 выяснила, как сохранить тепло в отношениях на долгие годы.

Не додумывать

Семья строится на коммуникации, и необходимо понимать, что партнер – это другой человек, со своим восприятием мира. Никто не знает, что может чувствовать муж или жена в той или иной ситуации. Поэтому ни в коем случае нельзя что-либо додумывать за супруга.

"Однако заниматься этим любят особенно женщины. Есть даже анекдот: пока муж мылся, жена успела с ним поругаться, развестись и снова помириться. И для того, чтобы таких ситуаций не было, в отношениях нужно разговаривать. И желательно делать это через "я-послание" (обращение, в котором человек без обвинений говорит другому о своих чувствах и желаниях. – Прим. ред.). Это звучит банально, но этим пользуются единицы", – отметила психолог.





Екатерина Кольцова психолог Лучше прямо спросить партнера о том, что его беспокоит. Например: "Мне показалось, или ты расстроен". Это поможет избежать ошибочных догадок.

О своих желаниях психолог также рекомендовала говорить открыто. Например, если партнер чувствует, что ему не хватает совместного времяпрепровождения, он может прямо сказать об этом и предложить свои идеи, например, раз в месяц отправляться куда-то только вдвоем, абстрагировавшись от быта и рутины.

"Люди меняются, и это классно"

Зачастую семейные пары сталкиваются с тем, что их партнер со временем изменился, и это вызывает у них грусть. Однако психолог отметила, что это вовсе не повод для переживаний.

"Важно понимать, что все меняются, и это классно. Было бы странно, если бы спустя несколько лет брака люди оставались такими же, какими и были. Секрет многих счастливых семейных пар – это параллельное развитие. Не обязательно заниматься чем-то вместе. Каждый может найти свое любимое дело и в нем реализоваться. Главное, чтобы у обоих были общие ценности и интересы", – подчеркнула специалист.





Екатерина Кольцова психолог Есть исследование, которое подтвердило, что самое важное в семье – это наличие общих взглядов на разные вопросы: количество детей в браке, особенности быта и так далее. Поэтому все это нужно обсудить в начале отношений.

Психолог отметила, что такое общение способствует укреплению доверительных отношений и помогает лучше понять друг друга.

Общие традиции

Наличие семейных традиций тоже помогает укрепить домашний очаг. По словам эксперта, даже самые простые действия позволяют привнести в отношения тепло и уют.

"Во многих семьях принято завтракать или ужинать всем вместе. Да, остальные приемы пищи могут быть порознь, но эта традиция оказывается важным моментом", – добавила она.

Также психолог заметила, что объединять могут одинаковые вкусы в еде, кинематографе или музыке.

"Помните, почему вы выбрали друг друга"

Иногда из-за жизненного ритма партнеры окунаются с головой в другие социальные роли. Но, как считает психолог, главное – ни в коем случае не забывать, почему в вопросе отношений выбор пал именно на этого человека.

"Люди выбирают друг друга с точки зрения привлекательности. И важно не забывать об этом, чаще находиться наедине, снова погружаясь в мир друг друга – и физически, и морально – это тоже очень важное правило", – посоветовала эксперт.





Екатерина Кольцова психолог Очень часто, когда пары приходят к семейному психологу, специалист просит партнеров по очереди рассказать об их знакомстве. Даже когда те сильно озлоблены друг на друга, они погружаются в эти воспоминания и начинают мило спорить о каких-то деталях.

По мнению специалиста, это помогает отстраниться от конфликта и понять, почему именно с этим человеком захотелось связать свою жизнь, что есть в нем такого, чего нет в других.

В честь Дня семьи, любви и верности психолог посоветовала парам сделать упражнение, которое поможет укрепить чувства.

"Партнерам нужно озвучить или, если тяжело сказать об этом вслух, написать на бумажке десять причин своей любви к избраннику. Когда пары начинают благодарить друг друга за какие-то события или эмоции, они заново переживают эти моменты. В этом и есть миссия любви, она помогает преодолевать мелкие преграды", – рекомендовала Кольцова.

Еще одно аналогичное упражнение, которое также эксперт посоветовала парам, это назвать "10 причин, почему с тобой все хорошо". Это поможет партнерам еще раз проговорить, почему им друг с другом комфортно.