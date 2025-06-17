Четыре звездные пары, которые спасали семейные психологи

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что однажды им с мужем, певцом Владом Топаловым, пришлось обратиться к семейному психологу для преодоления кризиса в отношениях. Какие звездные пары прибегали к помощи специалистов и удалось ли им сохранить брак, расскажет Москва 24.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко откровенно рассказала о проблемах в отношениях с мужем, певцом Владом Топаловым, в интернет-шоу Ляйсан Утяшевой 16 июня. По словам Регины, они с супругом пережили серьезный кризис после рождения первого ребенка. Тогда звезда соцсетей чувствовала сильную усталость из-за домашних обязанностей и плотного рабочего графика, также появилось недопонимание с возлюбленным. Все это привело к проблемам в интимной жизни.





Регина Тодоренко телеведущая, блогер У нас пропал секс. Ужас! Были моменты, особенно после рождения первого ребенка, когда мне хотелось надеть такую вязаную старую кофту, очки, сесть и крутиться в кресле-качалке. Какой там муж в таком состоянии! У меня "голова болела" полгода, так мне было плохо.

Когда между супругами участились конфликты и споры, Топалов предложил обратиться к семейному психологу. Тодоренко призналась, что специалист им очень помогла и продолжает консультировать пару по сей день.

Регина и Влад женаты с 2018 года и воспитывают двух сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. 14 июня блогер подтвердила в соцсетях, что ждет третьего ребенка.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Голливудские актеры женаты 28 лет, но за эти годы их союз пережил немало потрясений и даже едва не распался. В 2002 году у пары родился первенец Джеймс, а в 2008-м папарацци явили всему миру доказательства измены Бродерика: его застукали с молодой официанткой.

По данным СМИ, именно благодаря сеансам семейного психолога паре удалось восстановить доверительные отношения. Через год после измены суррогатная мать родила супругам дочерей-близняшек Марион и Табиту.

Актриса признавалась в разных интервью, что у них с мужем бывают проблемы, но секрет их крепкого брака в том, что они очень много разговаривают, "подвергают тщательному анализу" и "препарируют возникающие проблемы и сложности".

Пинк и Кэри Харт

Фото: legion-media.com/Bang Media International

В 2019 году в эфире утреннего шоу на NBC Пинк (настоящее имя – Алиша Бет Мур) призналась, что они с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом, регулярно консультировались с семейным психологом на протяжении всех лет брака. Певица отметила, что терапия – это единственная причина, по которой они еще вместе, ведь они не раз были на грани развода. Пинк рассказывала в интервью, что страдала от эмоциональной холодности супруга, кроме того, в отношениях часто царило недопонимание.

Супруги в браке с 2006 года и воспитывают двоих детей, 14-летнюю дочь Уиллоу и 8-летнего сына Джеймсона. За это время в СМИ не раз просачивались слухи о том, что пара рассталась. В 2008-м Пинк и Харт даже официально объявили о разрыве отношений из-за загруженных графиков. Однако вскоре супруги сошлись вновь.

Александр Цекало и Дарина Эрвин

В 2020 году жена продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, выложила в соцсетях кадры с конной прогулки с мужем, написав, что если так пойдет и дальше, то помощь семейного психолога им больше не понадобится.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что пара поженилась лишь годом ранее, но уже прибегла к помощи специалиста. Фолловеры предположили, что причиной могло стать то, что супруги пока не стали родителями. У Цекало уже есть два наследника от третьей жены, Виктории Галушки, но, по данным СМИ, продюсер мечтает вновь стать отцом. Однако о беременности Дарины, которая на 30 лет младше супруга, пока не сообщалось. Впрочем, как и о серьезных проблемах в отношениях звездной пары.