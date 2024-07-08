Психолог Игонина назвала два главных правила счастливого брака

08 июля, 18:55Общество
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Правильное понимание двух важных правил – "говори" и "молчи" – способно сохранить теплые отношения между супругами на долгие годы. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.
8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности, и, по словам эксперта, всего несколько простых советов помогут сделать брак счастливым. При этом Игонина подчеркнула, что многие союзы распадаются "достаточно быстро" из-за бытовых сложностей, ведь у каждого свои особенности, привычки и взгляды.
По мнению психолога, молодоженам очень важно изначально проговорить порядок выполнения обязанностей. Ведь супруги могут считать что-то нормальным и само собой разумеющимся еще и потому, что так было в их семьях.
"Например, родители девушки всегда выполняли всю работу вместе, не разделяя обязанности на мужские и женские. А в семье молодого человека отец зарабатывал деньги, а все домашние дела были исключительно в зоне ответственности мамы", – пояснила Игонина.
Кроме того, ни в коем случае нельзя копить все в себе – необходимо договариваться, иначе недовольства будут расти, в конце концов начнут выливаться в ссоры по любым мелочам, которые убивают отношения, предупредила психолог.
Поэтому мужу и жене нужно стараться придерживаться двух золотых правил – "говори" и "молчи".
"То есть важно поддерживать вербальный контакт и любые недовольства обсуждать спокойно и с уважением друг к другу. Разъяснять любые неприятные моменты сразу, как только они возникают. А когда ссора перерастает в серьезный конфликт – не бросаться словами", – пояснила психолог.
В целом же в счастливом семейном браке самое главное – это взаимная любовь. Если она есть, то обо всем можно договориться, всему научиться, выработать в себе необходимое терпение, уверена эксперт.
И обязательно надо как можно чаще быть вместе друг с другом, рассказывать о том, что радует, трогает, делить вместе все горести и радости.
"В этом случае между людьми образуется настолько крепкая эмоциональная связь, что даже в минуты ссор и серьезных обид они будут понимать: это мой человек, лучше которого для меня нет", – заключила Игонина.
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