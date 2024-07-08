Психолог Игонина назвала два главных правила счастливого брака

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Правильное понимание двух важных правил – "говори" и "молчи" – способно сохранить теплые отношения между супругами на долгие годы. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности, и, по словам эксперта, всего несколько простых советов помогут сделать брак счастливым. При этом Игонина подчеркнула, что многие союзы распадаются "достаточно быстро" из-за бытовых сложностей, ведь у каждого свои особенности, привычки и взгляды.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи В период конфетно-букетного периода все это неважно и любимый человек кажется созданным из одних только достоинств. Но со временем очарование уходит, многое начинает раздражать.

По мнению психолога, молодоженам очень важно изначально проговорить порядок выполнения обязанностей. Ведь супруги могут считать что-то нормальным и само собой разумеющимся еще и потому, что так было в их семьях.

"Например, родители девушки всегда выполняли всю работу вместе, не разделяя обязанности на мужские и женские. А в семье молодого человека отец зарабатывал деньги, а все домашние дела были исключительно в зоне ответственности мамы", – пояснила Игонина.

Кроме того, ни в коем случае нельзя копить все в себе – необходимо договариваться, иначе недовольства будут расти, в конце концов начнут выливаться в ссоры по любым мелочам, которые убивают отношения, предупредила психолог.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи Самый опасный момент настает, когда в ссору вступает гнев, а в ход иногда идут такие слова, которые задевают самолюбие, болевые точки и запоминаются надолго. Даже если после этого супруги мирятся, горечь от сказанного нередко остается и долго отравляет счастливое супружество.

Поэтому мужу и жене нужно стараться придерживаться двух золотых правил – "говори" и "молчи".

"То есть важно поддерживать вербальный контакт и любые недовольства обсуждать спокойно и с уважением друг к другу. Разъяснять любые неприятные моменты сразу, как только они возникают. А когда ссора перерастает в серьезный конфликт – не бросаться словами", – пояснила психолог.

В целом же в счастливом семейном браке самое главное – это взаимная любовь. Если она есть, то обо всем можно договориться, всему научиться, выработать в себе необходимое терпение, уверена эксперт.

И обязательно надо как можно чаще быть вместе друг с другом, рассказывать о том, что радует, трогает, делить вместе все горести и радости.

"В этом случае между людьми образуется настолько крепкая эмоциональная связь, что даже в минуты ссор и серьезных обид они будут понимать: это мой человек, лучше которого для меня нет", – заключила Игонина.

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