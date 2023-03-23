Психолог перечислила неуместные и обидные комплименты

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Комплимент о наряде, который больше подходит для праздника, выглядит как унизительное замечание и заставляет человека комплексовать по поводу внешнего вида. Психолог Анна Сухова рассказала об обидных фразах, которые больше похожи на оскорбления, чем на комплименты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Психолог отметила, что тема комплиментов весьма широка, поэтому не всегда понятно, что именно стоит говорить, а о чем лучше промолчать. Например, комплимент: "Ну вы сногсшибательны сегодня! Вырядились как на праздник!" – может быть адресован любому человеку, но в любом случае подчеркивает неуместность выбранной одежды.

Сухова вспомнила о комплиментах, связанных с парфюмом. Если человеку говорят, что аромат его потрясающих духов распространяется на весь офис, то это сплошная ирония и попытка унизить человека.

"Надо понимать, что комплимент – это искреннее восхищение, а не ироничное подтрунивание над человеком. Соответственно, если после комплимента появляется ощущение, что хочется умыться, переодеться и вообще помыться – это нормальная реакция на то, что рядом манипулятор", – добавила психолог.

Если человеку напоминают о его возрасте, телосложении или росте в контексте цвета или фасона одежды, это тоже нельзя расценивать как восхищение, заявила Сухова. Это тоже один из способов манипуляции.

Она рассказала о комплиментах, связанных с семейным положением, например: "Такая хорошенькая, а еще не замужем!" Такие и подобные фразы звучат обреченно, словно человеку предлагают некое спасение от всех бед в виде отношений, заявила Сухова.

"Какой ты молодец, перспективный, особенный, гениальный, а чего ты не найдешь себе работу за миллиард?" – такие комплименты похожи на фантастическое издевательство из серии: "Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?" – рассказала психолог.

Она посоветовала не воспринимать никому на свой счет подобные высказывания, при помощи которых человек хочет указать на недалекость чужого ума или на инфантильность.

Психолог также советует никому не говорить в качестве комплимента фразы о деторождении и сравнении с другими. Человек, говорящий комплимент, восхищается парой и предлагает им родить детей как можно скорее, как это сделали, например, какие-нибудь соседи.

"Сравнение с одновременным восхищением такого рода прямо приводит к ощущению себя лузером. При этом тот, кто такое говорит, далеко не всегда в курсе отношений внутри пары и по каким законам живет их семья", – отметила Сухова.

Психолог резюмировала, что комплименты нужно говорить как похвалу и искренне, а критические замечания могут задеть других. Не стоит поднимать собственную самооценку за чужой счет, а если вы получили неуместный комплимент, то не воспринимайте его близко к сердцу.

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