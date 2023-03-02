Эксперт рассказал, почему люди смеются в стрессовых ситуациях

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Смех в стрессовой ситуации представляет собой защитную реакцию психики, которая помогает справиться с дискомфортом. Об этом рассказал бизнес-психолог, клинический психолог Станислав Самбурский.

Он подчеркнул, что беспричинный смех указывает на человека, склонного к неврозам. В моменты тревожности такие люди начинают смеяться бессознательно. При этом человек совсем не испытывает положительных эмоций, заявил Самбурский. По словам эксперта, психика подсказывает, что во время улыбки или смеха ситуация будто не такая страшная.

Самбурский указал на тот факт, что нервные улыбки, как правило, появляются в самое неподходящее время. Чтобы справиться с ними, следует понять, в каких ситуациях возникает этот смех. Эксперт напомнил, что каждый человек обладает своими индивидуальными триггерами. Это может быть конфликт, чувство вины, трагические новости и прочее.

На пользу пойдет небольшая прогулка, дыхательная гимнастика, а иногда простой стакан воды, считает Самбурский.

"Еще один совет: больше общаться и сознательно затрагивать нежелательные для себя темы. Это позволит отработать устойчивость в разных стрессовых ситуациях, а давление "триггера" на психику значительно ослабеет. Так можно взять под контроль свой психоэмоциональный фон", – цитирует эксперта "Газета.ру".

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