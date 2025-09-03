Форма поиска по сайту

03 сентября, 07:45

Город

Фестиваль "Молодежная точка" продлится в Москве до 7 сентября

Фестиваль "Молодежная точка" продлится в Москве до 7 сентября. До его завершения москвичи с детьми могут посетить различные мероприятия.

Например, 3 сентября в хабе "Развитие" проведут мастер-класс "Сказочный сад: искусство квиллинга". Дети смогут погрузиться в мир бумажных цветов и растений. Под руководством мастера они научатся создавать разнообразные элементы квиллинга – спирали, петли, изгибы. Начало – в 18:00.

Другой мастер-класс по созданию воздушного змея "Творческий полет" стартует там же в 19:00. На нем гости узнают о крафте и познакомятся с физическими законами, лежащими в основе полета, – равновесия и устойчивости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

