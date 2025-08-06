В Курске зажгли лампады в память о погибших при вторжении ВСУ

В Курске ночью прошла памятная акция к годовщине вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Волонтеры зажгли лампады, выложив из них надпись "6 августа 2024 года. Мы помним!" и фигуры журавлей. Во время церемонии участники почтили память погибших минутой молчания.

Украинские подразделения вошли на территорию Курской области в августе прошлого года. Их продвижение было остановлено, однако часть региона находилась под оккупацией почти девять месяцев. За это время погибли более 330 мирных жителей, сотни получили ранения.

