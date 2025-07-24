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24 июля, 07:45

Политика

В Госдуме предложили закрывать долги по ипотеке с рождением третьего ребенка

В Госдуме предложили закрывать долги по ипотеке с рождением третьего ребенка

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В Госдуме заявили, что необходимо улучшить жилищные условия российским семья, чтобы поднять рождаемость. С предложением об улучшении демографии депутаты обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В письме на ее имя говорится, что материнского капитала не всегда достаточно для первоначального взноса по ипотеке, поэтому стоит увеличить размер выплаты при рождении второго ребенка до цены 40 квадратных метров жилья. В случае, если появится третий малыш, можно будет погасить долги по ипотеке в размере стоимости тех же 40 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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