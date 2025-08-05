Москва стала лидером среди российских регионов по индексу привлекательности для молодежи. На второй позиции расположился Санкт-Петербург, на третьей строчке – Подмосковье.

Эксперты оценивали каждый субъект по шести ключевым направлениям: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж. При этом экономика стала ключевым фактором привлекательности.

Молодые люди обращают внимание на уровень зарплат, возможности для карьерного роста и самореализации. Экология и здравоохранение занимают второе место по значимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.