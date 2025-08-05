Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 07:30

Город

Москва стала лидером среди российских регионов по индексу привлекательности для молодежи

Москва стала лидером среди российских регионов по индексу привлекательности для молодежи

"Утро": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 5 августа

Горожане выберут название для набережной Москвы-реки в "Коломенском"

Автоюристы разъяснили, как действовать в спорной ситуации со штрафом за нарушение ПДД

Московское лето приобретет параметры субтропического климата

ДТП с грузовиком и автомобилем скорой помощи произошло ночью в Москве

Фургон загорелся под мостом на Волоколамском шоссе в Москве

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Москвичам рассказали, когда закончатся сильные ливни

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу водителя, сбившего ребенка в ТиНАО

Москва стала лидером среди российских регионов по индексу привлекательности для молодежи. На второй позиции расположился Санкт-Петербург, на третьей строчке – Подмосковье.

Эксперты оценивали каждый субъект по шести ключевым направлениям: экономика, образование, экология и здравоохранение, инфраструктура, безопасность и имидж. При этом экономика стала ключевым фактором привлекательности.

Молодые люди обращают внимание на уровень зарплат, возможности для карьерного роста и самореализации. Экология и здравоохранение занимают второе место по значимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика