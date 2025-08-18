Собянин: в Москве в 26-й раз пройдет конкурс "Путеводная звезда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конкурс "Путеводная звезда" пройдет в Москве в 26-й раз. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, конкурс позволяет выбрать лучших представителей в сфере туризма и гостеприимства Москвы. Победители будут определены в номинациях "Лучшее впечатление для детей" и "Лучший объект культурного наследия после реставрации".

В этом году, как рассказал Собянин, для участников были добавлены новые категории: "Общественные пространства и городская среда", "Технологии и будущее", "Люди и кадры". Помимо этого, впервые сформирован экспертный совет, который вместе с конкурсной комиссией выберет лучших в специальных номинациях. В состав совета войдут сотрудники турорганизаций и представители смежных областей – от культуры до урбанистики.



Заявки на участие можно подать через портал Russpass.Бизнес с 1 до 30 сентября.

В 2024 году награды присуждались победителям 25-й премии "Путеводная звезда" по результатам оценки профессионального жюри и народного голосования в проекте "Активный гражданин". Нововведением прошлого года стали номинации для молодых туристических объектов. Среди них премии удостоился музей "Атом" на ВДНХ.

Лучшим объектом туристического показа стала Государственная Третьяковская галерея. Планетарий в Музее космонавтики занял первое место в номинации "Московские впечатления: экскурсии, развлечения". Кроме того, звание лучшего блогера в сфере столичного туризма получил Макс Брандт, эту же награду по версии жюри победил "СысоевFM".

