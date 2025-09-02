Форма поиска по сайту

02 сентября, 01:10

Общество

"Новости дня": в России предложили исключить студии из программы семейной ипотеки

"Новости дня": в России предложили исключить студии из программы семейной ипотеки

Квартиры-студии могут исчезнуть из программы семейной ипотеки. В России предложили исключить из нее жилье площадью менее 28 квадратных метров из-за его тесноты. Эксперты предупреждают, что такие квартиры редко подходят для семейной жизни, однако считают, что полный запрет лишит семьи возможности сделать первый шаг к собственной недвижимости.

Сейчас по семейной ипотеке квартиру в Москве могут купить пары и одинокие родители с ребенком до 7 лет, а в случае инвалидности ребенка – до 18. Ипотечная ставка составляет 6% годовых, лимит – 12 миллионов рублей, первоначальный взнос – не менее 20%. Риелторы отмечают, что исключение студий может вызвать рост спроса на однокомнатные квартиры и аренду, что приведет к повышению цен.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществонедвижимостьвидео

