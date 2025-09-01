Форма поиска по сайту

01 сентября, 13:15

Общество

Четыре линейки в честь Дня знаний провели в автомобильном колледже в Москве

Четыре линейки в честь Дня знаний провели в автомобильном колледже в Москве

Линейку в честь Дня знаний провели в четыре потока в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева из-за большого количества учащихся. Праздник посетили более 2 000 первокурсников.

По словам директора колледжа Романа Фомина, спрос на среднее профессиональное образование растет год от года, этот не стал исключением. Особенно наблюдается интерес к рабочим профессиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

