Столичным школьникам подарят сувениры в честь Дня знаний

Фото: mosmetro.ru

Сувениры подарят школьникам в московском метро в честь Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Всего для юных пассажиров подготовлено 2 тысячи презентов, на которых изображен Метроша. В подарочный набор входят сумки-мешки, ручки с тетрадками, пазлы, информационные буклеты и многое другое.

Получить их дети смогут до 20:00 1 сентября на 10 стойках "Живое общение", которые расположены на станциях метро "Арбатская", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Павелецкая", "Курская", "Парк культуры", "Белорусская, "Китай-город", "Савеловская", "Чкаловская".

В департаменте транспорта Москвы предупредили, что количество подарков ограничено. Поэтому горожан попросили отнестись с пониманием в случае, если подарочного набора не хватит на всех.

"Нам важно подарить радостные и теплые эмоции юным пассажирам", – отметили в ведомстве.

Ранее специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая заявила, что дарить учителю на 1 сентября презенты дороже 3 тысяч рублей и деньги в конверте неэтично. По ее словам, сотрудники образовательных организаций не могут принимать дорогие подарки, иначе это могут расценить как взятку.

Эксперт пояснила, что в пределах 3 тысяч рублей можно купить красивый букет. Однако она посоветовала отдать предпочтение менее скоропортящимся вариантам из зефира, конфет, чая или шоколада. Также хорошим подарком станет все, что способно оптимизировать работу учителя и сделать ее более комфортной, например органайзеры.

